«Спецавтобаза» поставила фотоловушки на несанкционированных свалках

В Екатеринбурге для борьбы с теми, кто устраивает несанкционированные свалки, устанавливают фотоловушки. Как сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы», уже в четырех точках, куда нелегалы часто свозят мусор, работает автоматическое оборудование, которое фиксирует марки и номера машин нарушителей.

«В начале декабря рабочая группа определила места, где наиболее часто происходит выгрузка мусора, и уже сейчас устройства установлены и начали передавать данные. Фотоловушки включаются только при движении, фиксируют номер машины и моментально отправляют фотоматериалы на электронные почтовые адреса. Сами аппараты работают в широком диапазоне температур, данные передают посредством сотовой связи», – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Отметим, ранее в регионе уже ставили такие эксперименты, однако результаты были провальными – несмотря на то, что активистам удавалось установить нарушителей, привлечь их к ответственности из-за неактивной позиции правоохранителей не получалось. Возможно теперь, когда к проекту присоединились министерство энергетики и ЖКХ и министерство природных ресурсов и экологии, ситуация изменится.

Екатеринбург, Елена Сычева

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