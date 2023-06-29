В уральских лесах поставят еще 20 фотоловушек, чтобы ловить мусорщиков-нелегалов

В Свердловской области минприроды купило 20 фотоловушек, которые поставят в лесопарках, на окраинах населенных пунктов – там, где часто появляются нелегальные свалки.
«Фотоловушки планируется протестировать в работе летом и осенью, чтобы после принять решение о внедрении подобной практики на территории всего региона», – пояснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Фотоловушки оснащены датчиками движения. Их цель – сделать снимок нарушителей, в том числе, которые приезжают сваливать мусор на машинах, и передать в компетентные органы.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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