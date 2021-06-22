В России хотят штрафовать за выброс мусора из машин

В России разрабатывают проект, который предусматривает административную ответственность за выбрасывание мусора в неположенном месте. Нарушителей выявят с помощью камер фотофиксации.

Правительство России подготовило положительный отзыв на инициативу, разработанную Мосгордумой и Мособлдумой. В документе предлагается внести соответствующие поправки в КоАП. Фиксировать такие нарушение будут с помощью фотокамер и фотоловушек, пишет «Российская газета».

Если на камеру попадет владелец легкового авто, выбрасывающий мусор в неположенном месте, ему будет выписан штраф в размере 10 тысяч рублей, грузового – 100 тысяч рублей. Если правонарушение повторится – 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Штрафы грозят и тем, кто выбрасывает отходы в лесах или дачных поселках мимо мусорного контейнера.

В отдельных случаях выгружающий мусор транспорт могут конфисковать. Речь не идет об изъятии легкового автомобиля, хозяин которого выбросил окурок. Но если компания повадилась выгружать мусор на пустыре на окраине города, то может лишиться самосвалов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.06.21

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