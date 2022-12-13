Утверждение генплана Екатеринбурга отдадут областным властям

Комитет заксо по законодательству на сегодняшнем заседании одобрил законопроект о перераспределении полномочий между администрацией Екатеринбурга и правительством Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроектом предлагается на 6 лет передать областным властям полномочия по утверждению генерального плана МО «город Екатеринбург», а также по внесению изменений в этот план. Отметим, что среди авторов законопроекта – первый вице-спикер заксо, бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Председатель комитета по законодательству Евгений Старков объяснил коллегам необходимость принятия закона следующим образом: «Муниципальное образование «город Екатеринбург» является центром Екатеринбургской агломерации и в связи с интенсивностью социального, экономического, транспортного и иных видов взаимодействия образует единую систему с городами-спутниками. Развитие муниципального образования «город Екатеринбург» оказывает непосредственное влияние на муниципальные образования, входящие в состав Екатеринбургской агломерации, и Свердловскую область в целом, в связи с чем подготовка и утверждение генерального плана муниципального образования «город Екатеринбург» должны координироваться на уровне Свердловской области».

Законопроект планируется принять на последнем в этом году заседании заксобрания 20 декабря.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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