Минстрой создал комиссию по внесению изменений в генплан Екатеринбурга

При министерстве строительства Свердловской области создана комиссия по рассмотрению генплана Екатеринбурга и внесению в него изменений.

Председателем комиссии назначен замминистра строительства области Максим Пучков, зампредседателя – начальник отдела КРТ минстроя Дарья Смирнягина, секретарем – главный специалист отдела КРТ Елена Малахова. Членами комиссии стали еще 11 должностных лиц министерства.

В положении указано, что комиссия собирается на заседание по решению ее председателя на основании письма за подписью главы Екатеринбурга о направлении в министерство для утверждения материалов генплана города.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре 2022 года был принят областной закон, которым полномочия по утверждению генерального плана МО «город Екатеринбург», а также по внесению изменений в этот план были на 6 лет переданы областным властям. Среди авторов законопроекта был первый вице-спикер заксо, бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Аргумент высказывался следующий: развитие Екатеринбурга оказывает непосредственное влияние на муниципальные образования, входящие в состав Екатеринбургской агломерации, и Свердловскую область в целом, в связи с чем подготовка и утверждение генплана Екатеринбурга должны координироваться на уровне Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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