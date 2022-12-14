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Среда, 14 декабря 2022, 15:33 мск

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Синоптики предсказали -40 на новогодние каникулы

В новогодние каникулы температура воздуха в Екатеринбурге может опуститься до экстремальных -42 градусов. Такие данные публикует сервис погоды «Гисметео». По данным портала, в новогоднюю ночь будет до -31 градуса, днем чуть теплее – до -26 °C. А вот уже на следующую ночь столбики термометров опустятся до -39. Ночь на 3 января обещает быть самой холодной – до -42 °C. Днем – около -34°.

Впрочем, синоптики предупреждают, что долгосрочные прогнозы, как правило, неточны. Дать прогноз, который сбудется с высокой долей вероятности, современные метеорологи могут на 3 дня вперед, максимум – на неделю. Данные на более поздние даты нуждаются в корректировке и редко оказываются верными.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Новый год

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