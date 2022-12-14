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Среда, 14 декабря 2022, 15:33 мск

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Новым директором музея истории Екатеринбурга стал журналист

Журналист Игорь Пушкарев утвержден в должности директора музея истории Екатеринбурга.

Как говорится в телеграм-канале музея, сегодня на заседании городского Совета неравнодушных об этом официально объявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, бывший директор музея Сергей Каменский ушел с должности в конце октября после шести лет работы. Об уходе Сергея Каменского с поста руководителя МИЕ «Новому Дню» рассказали источники в самом музее. При этом рядовые сотрудники были в недоумении: их никто не предупреждал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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