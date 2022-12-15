российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 декабря 2022, 20:47 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Губернатор Куйвашев попал под санкции США

Министерство финансов США включило в санкционный список свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Помимо него там оказались и главы многих других российских регионов.

На прошлой неделе Евгений Куйвашев провел «Прямую линию», где впервые высказался по вопросам частичной мобилизации.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия,