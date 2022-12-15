Губернатор Куйвашев попал под санкции США

Министерство финансов США включило в санкционный список свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Помимо него там оказались и главы многих других российских регионов.

На прошлой неделе Евгений Куйвашев провел «Прямую линию», где впервые высказался по вопросам частичной мобилизации.

Екатеринбург, Елена Сычева

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