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Пятница, 16 декабря 2022, 11:16 мск

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Алексей Орлов о праздновании Нового года: «Мы отказались от всех фейерверков»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время сегодняшней пресс-конференции заявил, что празднование Нового года пройдет более скромно, чем в прошлые годы, но полностью отказываться от него не будут.

«Дискуссий было много – уместно ли вообще проводить праздники, но они все ориентированы в первую очередь на детей. Я сам был ребенком и очень ждал этот праздник. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, когда много ребят выполняет свою задачу в зоне СВО, много детей – больше 2000 у них, мы приняли решение всех охватить новогодними концертами», – сказал градоначальник. Он добавил, что в мэрии отказались от новогодних фейерверков: «Это будет сдержанный праздник. Больше патриотической направленности».

Кроме того, Алексей Орлов рассказал о елке, которая уже установлена напротив мэрии: «Елке с площади 1905 года 120 лет – у нее уже начался процесс гибели, поэтому ее и срубили. Ее распилят на заготовки и сделают сувениры после того, как ледовый городок закончит свою работу. У губернатора глаза горят, он эту идею горячо поддержал».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Елена Владимирова

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Метки / Новый год

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