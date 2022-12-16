российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 декабря 2022, 13:18 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Мэрия Екатеринбурга еще раз попробует продать ТД «Железнодорожный»

Администрация Екатеринбурга снова выставляет на аукцион принадлежащий муниципалитету торговый дом «Железнодорожный».

Как говорится в постановлении главы города Алексея Орлова, номинальная стоимость 100% акций составляет 22 млн 150 тысяч рублей, начальная цена продажи объекта – 57 млн 950 тысяч рублей без учета НДС, задаток для участия в аукционе – 11 млн 590 тысяч рублей.

Напомним, в 2020 году городские власти уже пытались продать бывший МУП за 92,4 миллиона рублей, но оба аукциона – в сентябре и декабре – провалились. Потенциальные участники посчитали, что цена на объект слишком завышенная.

В апреле 2020 года городские депутаты выступали против продажи ТД «Железнодорожный». Объект включает в себя здание общей площадью 7 тысяч кв. м и земельный участок на 12 тысяч кв. м, и народные избранники предполагали, что это имущество точно стоит больше 92 миллионов рублей. Но побывав на разваливающихся складах предприятия, депутаты изменили свое мнение и дали согласие на проведение торгов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Мэрия не смогла продать торговый дом «Железнодорожный» – бюджет не получил почти 100 млн

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Недвижимость, Россия, Экономика,