Мэрия Екатеринбурга еще раз попробует продать ТД «Железнодорожный»

Администрация Екатеринбурга снова выставляет на аукцион принадлежащий муниципалитету торговый дом «Железнодорожный».

Как говорится в постановлении главы города Алексея Орлова, номинальная стоимость 100% акций составляет 22 млн 150 тысяч рублей, начальная цена продажи объекта – 57 млн 950 тысяч рублей без учета НДС, задаток для участия в аукционе – 11 млн 590 тысяч рублей.

Напомним, в 2020 году городские власти уже пытались продать бывший МУП за 92,4 миллиона рублей, но оба аукциона – в сентябре и декабре – провалились. Потенциальные участники посчитали, что цена на объект слишком завышенная.

В апреле 2020 года городские депутаты выступали против продажи ТД «Железнодорожный». Объект включает в себя здание общей площадью 7 тысяч кв. м и земельный участок на 12 тысяч кв. м, и народные избранники предполагали, что это имущество точно стоит больше 92 миллионов рублей. Но побывав на разваливающихся складах предприятия, депутаты изменили свое мнение и дали согласие на проведение торгов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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