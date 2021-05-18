Мэрия не смогла продать торговый дом «Железнодорожный» – бюджет не получил почти 100 млн

Администрация Екатеринбурга недополучила более 115 миллионов рублей от приватизации городских активов в 2020 году. В доходную часть бюджета закладывалось не менее 799 миллионов рублей от продажи муниципального имущества, но фактически в городскую казну поступило только 683,1 миллион рублей, сообщил замначальника ДУМИ Владимир Захаров, выступая в думе.

Одной из причин стала неудача с продажей торгового дома «Железнодорожный». Бывший МУП был выставлен на торги за 92,4 миллиона рублей, но оба аукциона – в сентябре и декабре прошлого года – провалились. По словам Захарова, потенциальные участники посчитали, что цена на объект слишком завышенная. Тем не менее, предприятие оставят в прогнозном плане приватизации, но пересмотрят оценку стоимости.

Ранее городские депутаты выступали против продажи ТД «Железнодорожный». Объект включает в себя здание общей площадью 7 тысяч кв.м. и земельный участок на 12 тысяч кв.м., и народные избранники предполагали, что это имущество точно стоит больше 92 миллионов рублей. Но побывав на разваливающихся складах предприятия, депутаты изменили свое мнение и дали согласие на проведение торгов.

Торговый дом занимается поставкой продуктов питания и имеет в штате всего 9 человек. По данным портала Seldon, чистая прибыль предприятия за 2020 год составила 1,23 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.21

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