Уральские оборонщики работают по 12 часов 6 дней в неделю

На оборонных предприятиях Свердловской области рабочие смены увеличивают до 12 часов, а рабочую неделю – до шести дней. Все это делается ради выполнения государственного оборонного заказа.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции председатель областной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских. «Да, оборонные предприятия, выполняющие госзаказ, сейчас работают шесть дней, а не пять дней в неделю. Да, по законодательству можно чуть ли не ежедневно до четырех часов увеличивать рабочий день в целях производственной необходимости, до 12 часов работать. Да, можно отзывать из отпусков и пока не предоставлять отпуска – это все касается предприятий, работающих на оборону и машиностроение», – сообщил он.

При этом Ветлужских заверил, что профсоюзные организации (там, где они есть), следят за тем, чтобы работодатели не злоупотребляли обстоятельствами и не заставляли работать сверхурочно сотрудников, которые заняты на производстве гражданской продукции.

Как уже сообщал «Новый День», в октябре Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле посетил Дмитрий Медведев. По указу президента РФ он провел контрольную проверку выпуска танков. «Обсуждены вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО, а также устранения существующих проблем. Поставлена задача неукоснительного исполнения ГОЗ во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники. Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен», – сообщил после визита Медведев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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