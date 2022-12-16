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Пятница, 16 декабря 2022, 16:04 мск

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Гендиректором «Областной газеты» стал Антон Третьяков

Генеральным директором свердловской «Областной газеты» назначен Антон Третьяков, который с 2015 года возглавлял департамент внутренней политики Свердловской области.

Соответствующее решение принято учредителями «ОГ». Антон Третьяков выйдет на новое место работы уже 19 декабря.

Напомним, с ноября 2021 года до начала лета 2022 года и гендиректором, и главным редактором «ОГ» являлся бывший директор «Областного телевидения» Антон Стуликов. С начала июня он работал только гендиректором, а главным редактором стал журналист Александр Лакедемонский.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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