С 1 января в Свердловской области поднимут плату за детский сад

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил предельный размер платы за услуги государственных и муниципальных детских садов.

С 1 января 2023 года максимальная плата за 10-часовое нахождение ребенка в детском саду составит: в Екатеринбурге – 3 471 рубль в месяц, в Нижнем Тагиле – 2 541, в Каменске-Уральском – 2 563, в Первоуральске – 3 566 (это самый высокий тариф).

Самые низкая плата установлена в Таборах – всего 1 113 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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