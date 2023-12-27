В Свердловской области с 1 января вырастет плата за детские сады

С 1 января во многих городах Свердловской области вырастет плата за детские сады. Постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале нормативных актов, в Екатеринбурге родители за 10-часовое нахождение ребенка в садике будут платить 3600 рублей (было – 3471), в Первоуральске – 3560 рублей (плата не изменилась), в Новоуральске – 3661 рубль, в Североуральске – 3458 рублей. В большинстве других городов плата будет менее 3000 рублей.

Самые «дешевые» детсады – в Таборах. Там за 10-часовой день и пятидневку нужно платить 1163 рубля (было – 1113 рублей), а также в Ачите (1839 рублей) и Талице (1947 рублей).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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