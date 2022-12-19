Екатеринбург готовится к новогодним ярмаркам. Где купить подарки

В конце этой недели в Екатеринбурге пройдет несколько новогодних ярмарок, где уральцы смогут купить себе и близким подарки, принять участие в рождественских мастер-классах и найти потерянное новогоднее настроение.

Со среды до воскресенья в музее архитектуры и дизайна на Горького, 4, будет проходить традиционный фестиваль мастеров «Иван-да-Марья». Вход на ярмарку бесплатный. В пятницу, 23 декабря, с 11:00 до 19:00 на фестивале будут идти мастер-классы (стоимость участия – от 250 до 700 рублей с человека), на которых можно будет научиться расписывать пряники, носки и игрушки, прясть и лепить из глины. В торговых рядах будут представлены игрушки, керамическая и деревянная посуда, сувениры, одежда, сумки, украшения и сладости.

В последние предновогодние выходные, 24 и 25 декабря, пройдет новогодняя ярмарка и в стенах креативного кластера «Домна» на Вайнера, 16. Организаторы сообщают, что, как и всегда, будут придерживаться локального ценза – на ярмарке будут представлены только изделия уральских мастеров. Там можно будет купить одежду, аксессуары, украшения, товары для дома, оригинальные сувениры и многое другое. Вход на ярмарку бесплатный.

В те же выходные, 24 и 25 декабря, в «Меге» на Металлургов, 87, пройдет финальный маркет Sandarina. Сегодня последний день, когда организаторы принимают заявки от потенциальных участников. На ярмарке можно будет купить свечи и аромадиффузоры, масла и мыло, косметику, украшения, одежду, а также погадать – на фестивале будет работать экспресс-таро-бар.

Екатеринбург, Елена Сычева

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