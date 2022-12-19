Бастрыкин потребовал отчет о расследовании гибели 14-летнего подростка в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование обстоятельств гибели пропавшего подростка в Екатеринбурге.

Как ранее писал «Новый День», 14-летний Данил ушел из дома вечером 16 декабря, при себе имел мобильный телефон, но не отвечал на звонки. Его искали больше суток. Тело школьника нашли 18 декабря около одного из зданий в переулке Базовый. По предварительным данным, мальчик погиб от переохлаждения. Для полноты расследования было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления СКР Михаилу Богинскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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