Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что построят и отремонтируют в городе в 2023 году

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обозначил ключевые направления городского бюджета на 2023 год. Финансовый документ сегодня единогласно поддержали муниципальные депутаты.

Главным событием следующего года станет празднование 300-летия Екатеринбурга. По словам Орлова, многие приуроченные к юбилейной дате проекты уже завершены. Среди них открытие «Эрмитаж-Урала», капитальный ремонт театра кукол, реконструкция Макаровского моста, трамвайная линия в Верхнюю Пышму и благоустройство Исторического сквера. Еще одним подарком городу должна стать закупка 45 новых троллейбусов. Орлов отметил, что их количество все-таки планируется увеличить до 50.

В 2023 году за счет бюджетных средств продолжится строительство развязки у концерна «Калина» и реконструкция улично-дорожной сети возле ледовой арены УГМК. Еще один «юбилейный» объект – стела «Город трудовой доблести», ее строительство закончат к августу следующего года. Открытие стелы пройдет во время проведения в Екатеринбурге третьего всероссийского форума городов трудовой доблести, сообщил мэр.

Также в бюджете-2023 заложены расходы на строительство трех школ и двух детских садов и ремонт шести загородных лагерей отдыха. Планируется привести в порядок здания трех ДК и трех городских музеев, провести ремонт в театре современной хореографии и нескольких школах искусств.

Орлов заявил, что на днях будет сдан обновленный спорткомплекс «Калининец», в котором пройдет часть соревнований Международного фестиваля университетского спорта. Кроме того, в Екатеринбурге продлили программу «Спорт в каждый двор», в 2023 году за счет бюджета будет отремонтировано еще 7 уличных спортивных площадок.

В текущем году Екатеринбургу удалось привлечь более 2 миллиардов рублей инвестиций благодаря инфраструктурным кредитам. В 2023 году объем инвестиций увеличится до 3,5 миллиарда рублей, деньги пойдут на дорожный ремонт. Запланирована реконструкция улиц Лучистой, Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей – с соединением трамвайной ветки в Академический район, Хрустальногорской, Любви, бульвара Золотистый, Водоемной, а также строительство Александровского бульвара и улицы Новокольцовской.

Помимо этого, в 2023 году в Екатеринбурге планируется завершить еще один крупный проект – рекультивацию Широкореченского мусорного полигона.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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