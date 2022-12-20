Выборы в молодежный парламент отменят с 2023 года

В Свердловской области изменится принцип формирования молодежного парламента. Начиная со следующего года депутатов МП будут не выбирать, а делегировать.

Как рассказал коллегам на заседании заксо депутат Александр Ивачев, у нынешней системы формирования МП есть ряд минусов: во-первых, избранный от округа молодой человек представляет сразу несколько муниципальных образований, с некоторыми из которых у него может быть не налажена обратная связь. Во-вторых, прямые выборы достаточно затратны.

Теперь ИКСО предложила другой порядок: новых депутатов молодежного парламента будут делегировать из молодежных органов МСУ «взрослые» думы городов Свердловской области. Для крупных городов будут установлены квоты: восемь депутатов от Екатеринбурга, три – от Нижнего Тагила, два – от Каменска-Уральского. Остальные МО вправе предложить по одному депутату. Предельная численность молодежного парламента возрастет до 104 человек. Отметим, что сегодня молодежные городские думы есть только в 31 муниципалитете.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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