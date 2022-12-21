В Свердловской области подорожает проезд в электричках

С 1 января проезд в поездах Свердловской пригородной компании станет немного дороже.

Как сообщается в постановлении Региональной энергетической комиссии, тариф на проезд на расстояние меньше 5 км составит 35 рублей (ранее – 33 рубля). На расстояние 36-45 км (например, Екатеринбург – Первоуральск) – 108 рублей, 116 – 125 км (Екатеринбург – Нижний Тагил) – 183 рубля, 301-320 км (Екатеринбург – Серов) – 400 рублей. Рост тарифов составит 6%.

Напомним, индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно РЭК Свердловской области с учетом инфляционных процессов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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