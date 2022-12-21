«Записываются заранее, чтобы 4-5 лечь, а 9-го на работу». Нарколог рассказал о последствиях корпоративов

Главный нарколог УрФО, главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный рассказал, что от свердловчан уже поступают обращения к специалистам по зависимостям в связи с началом поры корпоративов.

«До смешного доходит – некоторые записываются, звонят, что будут госпитализироваться к нам 4-5 января, чтобы уже в трезвом состоянии выйти на работу в конце праздников. Это наши постоянные пациенты, которые работают, имеют определенный социальный уровень, но не могут отказаться от алкоголя полностью по тем или иным причинам. Они могут в течение года не пить, а перед Новым годом понимают, что если начнут, не смогут остановиться», – рассказал врач.

По его словам, человеку стоит побеспокоиться о наличии зависимости, если он не может устоять перед алкоголем, еще одной рюмкой или бокалом, не может остановиться, пока не выпьет все или не упадет. «Если такое происходит, надо задуматься и обратиться к специалисту, чтобы он помог – по крайней мере – меньше пить», – добавил собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»