Исполняется 100 лет со дня создания СССР. В чем были его плюсы и минусы

На следующей неделе исполнится ровно 100 лет со дня создания Советского Союза. 30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов утвердил договор об образовании СССР, который подписали представители РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР. «Новый День» попросил экспертов в области общественных наук ответить, что было самым большим плюсом и самым большим минусом Советского Союза.

Георгий Цеплаков, культуролог: Ключевое достоинство СССР, по моему мнению, это уникальная экономическая модель 1929 – 1955 гг. Она обеспечила сильную промышленность, победу в войне, усилила сельское хозяйство, образование, социальные лифты и многое другое. Мы до сих пор пользуемся результатами этого периода нашей истории.

А главный недостаток – как раз отказ от этой модели в 1956 г. Руководство страны в это время совершило грубые ошибки: убрали МТС, запретили артели, усилили пресловутую роль партии, создали недоверие между властью, интеллигенцией и широкими массами и т.д. Именно эти решения сыграли роковую роль и запустили проблемы в экономике, которые сильно ухудшили ситуацию в 1980-е.

Чтобы навести порядок в современной России, нам придется возродить экономическую модель 1929-55 гг. Разумеется, с важными поправками.

Михаил Коробельников, политолог: Начну с минусов. Один из самых огромных – это перекос в стратегическом развитии экономики. На протяжении всего существования СССР она была настроена в первую очередь на оборонный сектор, а человек был только средством достижения этой цели, несмотря на то, что публично все провозглашали ценность человека. Эта диспропорция в развитии экономики порождала трудности. Вторая проблема – идеологическая. В государстве сформировали образ врага, десятилетиями действовала политика «страна в кольце врагов», она поддерживалась на высшем уровне, и никакие попытки «дружить» мы не воспринимали. Только в 80-х началась политика разрядки.

К безусловным плюсам относится советская система образования. В свое время, когда мы запустили первый спутник, американцы увидели, что на образование СССР тратит больше, чем они, после чего США начали по-новому выстраивать свою систему. Еще один плюс – относительная стабильность, человек мог распланировать практически всю жизнь. В 1991 вся стабильность разлетелась. Третье – система социальных гарантий. Сейчас мы говорим, что за рубежом пенсионеры могут путешествовать – так вот, у нас когда-то тоже могли. Пенсия была нормальная, на нее можно было жить, и жить неплохо. Доступная медицина. Да, не было технологий, которые есть сейчас, но медицинскую помощь можно было получить в каждой деревне.

Андрей Коряковцев, кандидат философских наук: Высшее достижение Советского Союза – это система социально-ориентированного перераспределения общественных благ, которая возвращала их часть трудящимся в объемах, намного превышающих необходимый уровень выживания. Подобная система имелась, чуть ли не в каждой «развитой» стране середины XX века, но толчок к мировому развитию этой системы дал именно Советский Союз.

Эта система является основой успехов СССР, но ее советская специфика – причина неразрешимых экономических проблем. Особенность советской системы в том, что она опиралась на экономику с высокой централизацией управления. В условиях предвоенной индустриализации, войн и послевоенного восстановления это позволяло не только мобилизовать ресурсы, но и рационально их использовать. Экономика управлялась силовыми и идеологическими методами, но суть в том, что общество было готово подчиняться тем, кто их применял: высшей политической бюрократии, известной как «партийная номенклатура».

После войны общество стало жить лучше, потребности людей индивидуализировались. «Социалка» обеспечивала их рост. Прежние методы управления не срабатывали. «Плановая экономика» была ориентирована на формальные показатели, а не на растущие потребности людей. Вместе с тем государство, пользуясь монополией на собственность, обеспечивало предприятия безграничными ресурсами. Это порождало товарный дисбаланс: дефицит одних товаров и перепроизводство других. Так советская экономическая система с одной стороны, развивала потребности граждан, с другой – препятствовала их удовлетворению.

Справка: СССР, созданный в конце 1922 года, включал в себя РСФСР, Украинскую ССР, Белорусскую ССР и Закавказскую СФСР. В 1924-1925 году были образованы и включены в состав Союза Узбекская и Туркменская ССР. В 1929 году Таджикская АССР вышла из состава РСФСР и получила статус полноценной республики. В 1936 году Закавказская федеративная советская республика разделилась на Армянскую, Азербайджанскую, Грузинскую ССР, а Казахская и Киргизская автономии стали республиками. В августе 1940 года формирование СССР завершилось вхождением в него Молдавской, Латвийской. Литовской и Эстонской ССР.

Союз советских социалистических республик просуществовал чуть меньше 70 лет. 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кучма и президент Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о прекращении существования СССР и о создании СНГ. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР. На этот момент площадь Советского Союза составляла 22 млн 402 тысячи 200 кв. км, население – 293 млн 047 тысяч 571 человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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