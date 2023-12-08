Исполнилось 32 года со дня распада СССР. Ретроспектива

Сегодня исполнилось ровно 32 года с того дня, как Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич, главы трех стран – учредителей СССР (России, Украины и Белоруссии), подписали Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности СССР и создании Содружества независимых государств.

В настоящее время, в отличие от 1990-х годов, это событие в официальной отечественной историографии трактуется однозначно отрицательно. Например, в новом учебнике истории под редакцией помощника президента Владимира Мединского говорится: «На западе границы на сотни километров были отодвинуты вглубь страны. Фактически они вернулись к границам середины XVII в. По периметру вместо прежнего «пояса безопасности» из дружественных стран возникли новые угрозы. Они были связаны с приходом к власти в некоторых странах Восточной Европы, а также в постсоветских государствах (Эстонии, Латвии, Литве и др.) политиков-националистов, враждебно настроенных к России и русскоязычному населению».

В 2021 году бывший президент СССР Михаил Горбачев категорически отверг свою причастность к распаду Союза. Он назвал распад СССР «нарушением воли народа» и возложил ответственность за развал страны на ГКЧП. «Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза», – подчеркнул Горбачев. Напомним, Всесоюзный референдум состоялся 17 марта 1991 года. На него был вынесен вопрос о сохранении СССР как обновленной федерации равноправных суверенных государств и республик бывшего Советского Союза. В референдуме из 185,6 млн (80%) советских граждан с правом голоса приняли участие 148,5 млн (79,5%); из них 113,5 млн (76,43%), ответив «да», высказались за сохранение обновленного СССР.

Ранее о плюсах и минусах жизни в Советском Союзе «Новый День» опросил уральских экспертов, и вот что они сказали.

Андрей Коряковцев, кандидат философских наук: «Высшее достижение Советского Союза – это система социально ориентированного перераспределения общественных благ, которая возвращала их часть трудящимся в объемах, намного превышающих необходимый уровень выживания. Подобная система имелась чуть ли не в каждой развитой стране середины XX века, но толчок к мировому развитию этой системы дал именно Советский Союз.

Эта система является основой успехов СССР, но ее советская специфика – причина неразрешимых экономических проблем. Особенность советской системы в том, что она опиралась на экономику с высокой централизацией управления. В условиях предвоенной индустриализации, войн и послевоенного восстановления это позволяло не только мобилизовать ресурсы, но и рационально их использовать. Экономика управлялась силовыми и идеологическими методами, но суть в том, что общество было готово подчиняться тем, кто их применял: высшей политической бюрократии, известной как «партийная номенклатура».

После войны общество стало жить лучше, потребности людей индивидуализировались. Социалка обеспечивала их рост. Прежние методы управления не срабатывали. «Плановая экономика» была ориентирована на формальные показатели, а не на растущие потребности людей. Вместе с тем государство, пользуясь монополией на собственность, обеспечивало предприятия безграничными ресурсами. Это порождало товарный дисбаланс: дефицит одних товаров и перепроизводство других. Так советская экономическая система, с одной стороны, развивала потребности граждан, с другой – препятствовала их удовлетворению».

Георгий Цеплаков, культуролог: «Ключевое достоинство СССР, по моему мнению, это уникальная экономическая модель 1929-1955 гг. Она обеспечила сильную промышленность, победу в войне, усилила сельское хозяйство, образование, социальные лифты и многое другое. Мы до сих пор пользуемся результатами этого периода нашей истории.

А главный недостаток – как раз отказ от этой модели в 1956 г. Руководство страны в это время совершило грубые ошибки: убрали МТС, запретили артели, усилили пресловутую роль партии, создали недоверие между властью, интеллигенцией и широкими массами и т.д. Именно эти решения сыграли роковую роль и запустили проблемы в экономике, которые сильно ухудшили ситуацию в 1980-е. Чтобы навести порядок в современной России, нам придется возродить экономическую модель 1929-55 гг. Разумеется, с важными поправками».

Михаил Коробельников, политолог: «Начну с минусов. Один из самых огромных – это перекос в стратегическом развитии экономики. На протяжении всего существования СССР она была настроена в первую очередь на оборонный сектор, а человек был только средством достижения этой цели, несмотря на то, что публично все провозглашали ценность человека. Эта диспропорция в развитии экономики порождала трудности. Вторая проблема – идеологическая. В государстве сформировали образ врага, десятилетиями действовала политика «страна в кольце врагов», она поддерживалась на высшем уровне, и никакие попытки дружить мы не воспринимали. Только в 80-х началась политика разрядки.

К безусловным плюсам относится советская система образования. В свое время, когда мы запустили первый спутник, американцы увидели, что на образование СССР тратит больше, чем они, после чего США начали по-новому выстраивать свою систему. Еще один плюс – относительная стабильность: человек мог распланировать практически всю жизнь. В 1991 вся стабильность разлетелась. Третье – система социальных гарантий. Сейчас мы говорим, что за рубежом пенсионеры могут путешествовать – так вот, у нас когда-то тоже могли. Пенсия была нормальная, на нее можно было жить, и жить неплохо. Доступная медицина. Да, не было технологий, которые есть сейчас, но медицинскую помощь можно было получить в каждой деревне».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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