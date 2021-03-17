«Так была нарушена воля народа»: Горбачев снял с себя ответственность за развал СССР

Первый президент СССР Михаил Горбачев назвал распад Советского союза нарушением воли народа и возложил ответственность за развал страны на ГКЧП. Об этом он заявил в комментарии «Интерфаксу», комментируя итоги референдума 17 марта 1991 года о сохранении СССР.

«Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза», – подчеркнул Горбачев.

При этом первый президент СССР заявил, что на основе этого референдума состоялся Ново-Огарёвский процесс по разработке Союзного договора. «Проект был полностью подготовлен, и 20 августа 1991 года он должен был быть подписан, но подписание этого договора сорвал путч ГКЧП», – пояснил он.

«Так была нарушена воля народа. Разрушение Советского Союза – это было ничто иное, как нарушение воли всего народа», – уверен Горбачев.

Всесоюзный референдум состоялся 17 марта 1991 года. На него был вынесен вопрос о сохранении СССР как обновленной федерации равноправных суверенных государств и республик бывшего Советского союза. В референдуме из 185,6 млн (80%) советских граждан с правом голоса приняли участие 148,5 млн (79,5%); из них 113,5 млн (76,43%), ответив «да», высказались за сохранение обновленного СССР.

Тем не мнее, 8 декабря 1991 года главы трех стран-учредителей СССР – России, Украины и Белоруссии – Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности СССР и создании Содружества независимых государств.

Как сообщал «Новый День», накануне лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как Госдума утвердила юридическую силу референдума в 1996 году. «Мы – компартия России, Партия народовластия, ее возглавлял Николай Иванович Рыжков, и Аграрная партия, ее возглавлял Николай Харитонов, договорились и вынесли этот вопрос на заседании Госдуму. 15 марта 1996 года денонсировали это преступное (Беловежское) соглашение признав его незаконным, потребовали, чтобы страна следовала воле граждан СССР по выполнению решений референдума», – сказал он.

Однако, по его словам, в ночь на16 марта Дума была «оккупирована» военным подразделением, планировалось введение чрезвычайного положения, но в итоге Ельцин отказался от этих планов, хотя документ о денонсации Беловежских соглашений так и не был реализован.

При этом лидер КПРФ подчеркнул, что этот закон остается в силе. «Мы продолжаем линию за собрание всех земель и возрождение великого русского мира, который раскалывают на Украине, пытаются продавливать в Белоруссии, поджечь новые войны на Кавказе… Мы провели тогда импичмент Ельцину – огромные папки лежат в Думе – это еще ждет полноценного народного суда», – заявил Зюганов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 17.03.21

Дипломаты отвергли обвинения США во вмешательстве в президентские выборы. / СМИ анонсировали перестановки в Совете Федерации. / Бизнес Евросоюза признал ошибки в отношениях с Россией. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»