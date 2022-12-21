Коммунальщики объяснили, почему в домах екатеринбуржцев течет грязная вода

Специалисты ЖКХ объяснили, почему в домах екатеринбуржцев из-под крана течет мутная горячая вода с неприятным запахом. О жалобах горожан ранее писал «Новый День». В частности, жильцы дома № 130 на улице Луначарского рассказывали, что вода настолько грязная, что оставляет зеленоватый налет на сантехнике.

На публикацию агентства отреагировал ЦУР Свердловской области. Организация запросила информацию у специалистов ЖКХ и дала вот такое пояснение: «В 87 % жилищного фонда Екатеринбурга реализована открытая схема горячего водоснабжения, при которой отбор горячей воды осуществляется из системы теплоснабжения. В период значительного понижения температуры наружного воздуха в результате увеличения температуры теплоносителя меняется схема отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. Для приготовления горячей воды используется сетевая вода из обратного трубопровода, ранее использованная в системе отопления жилого дома. При данной схеме подачи теплоносителя увеличивается показатель мутности и происходит рост содержания сероводорода, который является источником неприятного запаха воды».

В сообщении говорится, что теплосетевая организация АО «ЕТК» разработала производственную программу качества поставляемой горячей воды и теплоносителя, согласованную с территориальным управлением Роспотребнадзора. Аккредитованная лаборатория делает отбор проб и исследование горячей воды на соответствие показателям качества. Информация по качеству воды направляется в Роспотребнадзор.

«Учитывая социальную напряженность, администрация Екатеринбурга рекомендует ресурсоснабжающим организациям увеличить контроль качества предоставления коммунальных услуг населению и выполнить необходимые мероприятия по улучшению органолептических показателей горячей и холодной воды», – добавили в ЦУР.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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