Екатеринбургский «Мемориал»* выселяют из муниципального помещения

Администрация Екатеринбурга в следующем году расторгнет договор с Екатеринбургским обществом «Мемориал» (включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) об аренде муниципального помещения в доме по адресу пр. Ленина, 99.

Как сообщили «Новому Дню» в городской администрации, это не связано с деньгами. Просто Департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) уже год подыскивал более эффективный вариант использования этого помещения, а теперь нашел. Кто именно туда заедет, в мэрии пока не разглашают.

Напомним, проблемы у организации начались полгода назад. 23 июня здесь прошел обыск. А статус НКО-иноагента екатеринбургский «Мемориал» получил еще 30 декабря 2015 года.

*Городская общественная организация «Екатеринбургское общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Екатеринбург, Елена Владимирова

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