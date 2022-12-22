Воспитательница с бородой, волшебник для бабушек и вице-мэр с шампанским: випы о Деде Морозе

Уже совсем скоро улицы российских городов заполнятся Дедами Морозами и Снегурочками. РИА «Новый День» опросил известных людей об их отношениях с новогодним волшебником: до скольки лет они верили в Деда Мороза, какие подарки от него получали и приходилось ли им самим примерять валенки, шубу и бороду?

Депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов: «В Деда Мороза верил лет до 13. И это притом что мой папа одно время сам работал Дедом Морозом, ездил на такси поздравлять семьи. Я тоже иногда с ним катался, у меня был какой-то костюм, воспоминания самые хорошие: заходим в квартиру, а там песни, танцы, море эмоций. Самый запомнившийся подарок – игра «За рулем», была такая когда-то, я долго о ней мечтал. И наконец Дед Мороз мне ее подарил, хотя я и понимал, что это были родители. Сам Дедом Морозом не наряжаюсь, просто исполняю пожелания детей, которые присылают их на нашу «Елку желаний» в думе».

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин: «Дедом Морозом наряжался регулярно, надеюсь, и в этом году получится принять участие в проекте «Дорогами добра» и вырваться на пару часов с работы детишек поздравить перед Новым годом. Сам верил в него лет до восьми, пока не понял, что в костюме к нам пришел дядя Сережа, друг родителей. Подарок – картриджи для «Денди». Правда, Дед Мороз пообещал, что принесет его весной. Не очень было с деньгами в семье, а я несколько писем написал, что очень хочу новые игры».

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер: «Подарков от Деда Мороза не помню. Я в детстве был деревенским жителем, там такое не очень принято, подарки дарили родные. Помню, один раз мне подарили очень красивую железную машинку, фабрика какая-то была у нас в Пышме (фабрика «Радуга», закрылась в 1990-е, – прим. ред.). Из более поздних подарков – пакет с конфетами, печеньками и одной-единственной мандаринкой. Запах от нее стоял на всю квартиру! Сейчас Дедом Морозом наряжаюсь каждый год, потому что мы проводим новогодние праздничные мероприятия в ветеранской организации Октябрьского района. Так что теперь я Дед Мороз для бабушек и дедушек».

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов: «Верил в Деда Мороза где-то лет до девяти. Самый лучший подарок, который от него получил, – машинка на радиоуправлении. Сейчас сам Дедом Морозом не наряжаюсь, только подарки дарю».

Депутат Екатеринбургской думы Александр Колесников: «Ко мне в детстве Дед Мороз приходил в садик в группу. Конечно, запомнились подарки. А еще впечатление, что Дед Мороз – это что-то большое и доброе. Во взрослой жизни я был Дедом Морозом на предприятии и поздравлял детишек сотрудников. У меня были костюм, борода, все атрибуты. И дети меня не узнали. Даже мой сын!»

Художественный руководитель Центра современной драматургии, режиссер Антон Бутаков: «Я не помню, что прям очень сильно верил в Деда Мороза. Но помню смешную историю из детского сада. Когда в садике была елка, наша воспитатель Зинаида Федоровна каждый год была Дедом Морозом. А родители каждый год дарили какие-то подарки воспитателю и говорили: «Передай Зинаиде Федоровне». Было очень смешно, когда в итоге дети шли к Деду Морозу и отдавали ему подарки: «Это вам». Воспитатель, конечно, пыталась как-то выкрутиться, обыграть. Но было смешно».

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков: «В Деда Мороза верил лет до 10, и письма, бывало, писал, а потом увидел, как родители кладут подарки под елку, точнее, я подглядел. Самый запоминающийся подарок был, когда мне лет шесть-семь было, я помню, мы жили еще во Владивостоке, я уснул, а утром, когда проснулся, увидел, что под елкой очень много разных подарков, и был один большой подарок в виде дома, кажется, и он был полностью забит сладостями всякими разными, это было волшебно! Вид настоящей зеленой наряженной елки, всей в огнях и игрушках и куча подарков под ней, это незабываемо!»

Политолог Константин Калачев: «А я него до сих пор верю! Когда я хорошо себя веду, он мне все еще подарки носит. Полагаю, что вера в Деда Мороза – это вера или отсутствие веры в чудеса. А я верю. Хотя в детстве я обычно был разочарован: Дед Мороз никогда не угадывал, что я хочу больше всего. Я был скромным мальчиком, и когда родители меня спрашивали, что я хочу на Новый год, я молчал, как партизан, и говорил: «Ничего». А лучшая новогодняя ночь в моей жизни была в Волгограде, когда я работал там вице-мэром по культуре. Я встречал Новый год в костюме, с бородой, на главной площади города. А в 12 часов открыл 5-литровую бутылку шампанского, помощники вынесли пластиковые стаканчики, и я угощал всех желающих. Запомнилось на всю жизнь!»

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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