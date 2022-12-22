Никаких Тимати и Лепсов: турецкие лакшери-отели не приглашают российских звезд на новогодние концерты

Новогодние концерты в турецких пятизвездочных отелях в этом году будут скромнее: никаких громких имен на афишах. В основном в программах – выступление местных турецких певиц и групп. Турагенты говорят, что так отели стараются сохранить нейтралитет и, конечно, сэкономить.

В прошлые годы топовые отели Турции на Новый год часто приглашали звезд российской эстрады, чтобы привлечь как можно больше туристов. Бывало, даже устраивали фестивали: каждый день – по концерту. Частыми гостями в отелях были Тимати, Лепс, Ани Лорак. Буквально год назад выступали «Дискотека авария», Митя Фомин, Сергей Лазарев.

Но в этом году подход изменился. Мы посмотрели афиши самых известных «пятерок», и ни в одной не нашли российских звезд. Например, Maxx Royal Belek Golf & Spa 5* (отдохнуть там в Новый год стоит около 400 тысяч рублей за неделю на двоих) предлагает 31 декабря посетить гала-вечер с оркестром Murat Kaynak, после этого концерты будут ежедневными, но опять же – в основном заявлены местные исполнители. Akka Antedon Hotel 5* (от 160 тысяч/неделя) устроит для своих гостей новогодний бал с оркестровой музыкой, группой «Мездеке», Гёркем Дурмазом и живым оркестром. В Cornelia Diamond Golf Resort & Spa 5* (от 220 тысяч/неделя) пройдет концерт певицы Susoley.

Представители туррынка объясняют такой тренд совокупностью факторов.

«Во-первых, сместились акценты в рынках. Сегодня нет такого, чтобы в турецких отелях было 90% российских туристов. И отельеры пытаются держать нейтралитет в отношении всех, не выделять никакую отдельную нацию, отдельных исполнителей. Во-вторых, конечно, привлечь местных турецких звезд дешевле, чем зарубежных. Происходит общая экономия на фоне не самых высоких доходов, – говорит директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Возможно, таких фестивалей, когда подряд идут концерты русских звезд, уже не будет. Кто захочет выделиться, будут приглашать мировых звезд в расчете на привлечение туристов из разных стран».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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