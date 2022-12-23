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Пятница, 23 декабря 2022, 09:21 мск

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Силовиков отправят охранять 220 новогодних площадок в Екатеринбурге

Полицейские будут дежурить близ всех мест празднования Нового года и Рождества. На время каникул они будут работать на 21 городской площадке, где пройдут основные мероприятия, на 136 новогодних елках и у 63 православных храмов.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, накануне в мэрии обсудили безопасность проведения каникул. Уже проверены все торговые центры на предмет готовности к ЧС. «На территории Екатеринбурга были проведены проверки потенциальных объектов террористических актов. Кроме того, на этих объектах регулярно проводятся антитеррористические тренировки: за год таковых было произведено 724, в том числе 529 в образовательных организациях и 131 в культурных заведениях», – сообщил председатель Комитета административных органов Евгений Клюжин.

Екатеринбург, Марина Иванова

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Метки / Новый год

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