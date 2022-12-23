В парке Маяковского вновь открылась супергорка

В парке Маяковского сегодня открыли гигантскую горку высотой с пятиэтажный дом. Аттракцион работает второй сезон подряд, но в этом году его немного видоизменили.

«Горка в этом году будет такой же высокой – 17 м, но теперь на ней два ската, которые мы сделали более экстремальными. Кататься здесь смогут дети от 7 лет ростом от 120 см и взрослые. Для гостей младше 7 лет и тех, кто не любит экстрим, мы готовим другую горку, 8-метровую, она скоро откроется», – рассказали в пресс-службе парка.

На горке используется искусственное покрытие и специальные тюбинги, подъемник доставляет их наверх, поэтому посетителям не придется нести их с собой вверх по лестнице. Аттракцион работает шесть дней в неделю: с вторника по четверг с 12 до 20 часов, в пятницу – с 12 до 21 часов, в выходные дни и праздники – с 11 до 21 часов. По понедельникам горка будет закрыта.

Рядом с аттракционом также скоро откроется ледовый городок с бесплатными горками для малышей. Напомним, прошлой зимой гигантская экстремальная горка пользовалась бешеной популярностью у горожан. В общей сложности с нее скатились около 55 тысяч человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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