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Пятница, 23 декабря 2022, 14:39 мск

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Нарколог рассказал, что нельзя делать с похмелья

Главный нарколог УрФО, главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный рассказал, чего категорически нельзя делать наутро после вечеринки с употреблением алкоголя. Он объяснил «Новому Дню», что принимать алкоголь, чтобы снять похмельный синдром, не стоит. «Опохмеляться вредно и опасно, это увеличивает интоксикацию организма, который и так испытывает стресс», – сказал специалист.

По его словам, люди прибегают к опохмелению, чтобы мгновенно получить улучшение состояния, так как ацетальдегид (это яд, на который распадается алкоголь в организме под действием ферментов) временно замещается этанолом. Но это ведет лишь к откладыванию похмелья и усилению этого состояния.

Нарколог порекомендовал не злоупотреблять алкоголем, чтобы наутро не испытывать проблем, а если это все же произошло, пить больше воды и проветривать помещение.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Новый год

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