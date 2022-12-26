В лесничестве объяснили, почему нельзя срубить елку в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга могут сами срубить елку к Новому году, но для этого им придется поехать в один из городов-спутников или даже дальше. Самостоятельно заготовить дерево можно, но для этого надо заключить договор с лесничеством, оплатив пошлину, но екатеринбургское лесничество не работает с физлицами. Там объяснили, почему. «Рубки в городских лесах запрещены в соответствии с Лесным кодексом РФ», – ответили там.

Поэтому екатеринбуржцам придется отправиться, например, в Сысерть, Березовский, на Балтым или в Билимбай. Отметим, как ранее писал «Новый День», елки в лесах вокруг Екатеринбурга, предназначенные под вырубку, почти закончились – остались только сосны.

Екатеринбург, Елена Сычева

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