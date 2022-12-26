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Понедельник, 26 декабря 2022, 11:59 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге Дед Мороз подорожал почти на 20%

Екатеринбург вошел в число городов, где за последний год сильнее всего выросла стоимость услуг Деда Мороза. В среднем визит волшебника в этом году обойдется в 2073 рубля, в прошлом году дедушка брал на 18 % меньше, 1750 рубля. По этому показателю Екатеринбург среди городов-милионников занял шестое место. Выше всего индекс деда Мороза оказался в Москве – 2815 рубля. В Красноярске и Санкт-Петербурге придется отдать более 2200, в Краснодаре на сто рублей дешевле, в Ростове-на-Дону – 2080 рубля.

«За последние 5 лет индекс вырос в 2 раза, при этом если накануне новогодних праздников в 2021 году по сравнению с 2020 годом стоимость поздравления Деда Мороза увеличилась на 10%, то в этом году прирост индекса составил уже 20%. Одна из причин этому – высокий спрос на аниматоров – в 2022 году еще больше россиян планируют отпраздновать Новый год дома. В прошлом году 76% опрошенных отметили праздник дома, в этом году о таких планах заявили уже 80% россиян», – сообщает аналитический проект Tinkoff Data. Аналитики исследовали данные в открытых источниках и популярных сайтах объявлений: «Авито», «Юла», «Профи». Для расчета индекса использовалась средняя стоимость поздравления в декабре перед новогодними праздниками. В общей сложности было изучено более 4 тысяч объявлений.

Екатеринбург, Марина Иванова

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Метки / Новый год

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