Заболеваемость ОРВИ пошла на спад, а пневмоний стало больше

В Свердловской области за неделю зарегистрировали 69 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что почти на 6 тысяч меньше, чем неделей ранее. Эпидемиологи считают, что свою роль сыграло введение дистанционного обучения в школах. Но меры профилактики соблюдать по-прежнему нужно: заболеваемость выше среднего многолетнего уровня на 150%.

В Екатеринбурге за неделю выявили 27 тысяч случаев (на 23,6% меньше, чем неделей ранее). Больше всего болеют в Первоуральске, Краснотурьинске, Асбесте – здесь показатели в полтора раза превышают средние по области.

«В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ в лабораториях Роспотребнадзора и больниц области за неделю обследовано 1600 человек: доминирует грипп А (H1N1) – 18,4% от числа обследованных. Также выделены вирусы гриппа В (3,5%) и респираторные вирусы негриппозной этиологии – метапневмовирусы, риновирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы парагриппа, а также SARS-CoV-2», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Что касается внебольничных пневмоний, за неделю было выявлено 1011 новых случаев – это плюс 15% к предыдущей семидневке. В структуре заболеваемости 74,19% составляют взрослые.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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