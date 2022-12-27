Деды Морозы говорят о повальной отмене заказов: дети болеют ОРВИ

В этом году в предновогоднюю неделю у артистов, которые выезжают поздравлять детей в роли Деда Мороза, полно свободных дат. Такого не было уже много лет. Актеры говорят, что многие родители и детсады в последний момент отказываются от заказов из-за болезней детей.

«В этом году заказы начали поступать еще в ноябре – и от детских садов, и от семей. Но в последние две недели почти каждый день поступают звонки с просьбой отменить заказ. Говорят, что дети болеют, в садиках карантин и прочее, – рассказал артист екатеринбургского театра Максим Тарасов. – Такая ситуация не только у меня, у всех коллег. Если посмотрите соцсети Дедов Морозов, там полно свободных дат вплоть до 31 декабря. Такого не было уже много лет. Обычно найти хорошего Деда Мороза в конце декабря невозможно».

Напомним, в Свердловской области ситуация с заболеваемостью остается крайне напряженной. За прошлую неделю зарегистрировано 69 тысяч случаев ОРВИ, причем доминирует грипп (возбудитель выявлен в 18% случаев лабораторных исследований). Почти половина заболевших – 47% – дети.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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