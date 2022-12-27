«Почта России» рассказала, как будет работать в новогодние праздники

«Почта России» сообщила, как будет работать в новогодние каникулы.

В субботу, 31 декабря, почтовые отделения по всей стране будут работать на час меньше. 1, 2 и 7 января – выходные. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

На предприятии уточняют, что некоторые сельские отделения могут работать по другому графику. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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