УТПП выдала более 120 заключений о форс-мажоре

После начала СВО и введения новых санкций против российских компаний Уральская торгово-промышленная палата выдала более 120 заключений о наступлении форс-мажорной ситуации.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции президент УТПП Андрей Беседин. «Более 120 таких заключений выдано и рассмотрено в судах в ходе споров между коммерческими структурами, это помогло компаниям сохранить миллионы и миллиарды рублей. К сожалению, наше осторожное законодательство ограничило наши возможности в этом отношении, мы могли бы помочь и большему количество предприятий», – сказал он. Гораздо большему количеству компаний УТПП смогла оказать содействие через выдачу заключений по существенному изменению обстоятельств.

Кроме того, в уходящем году УТПП активно занималась выдачей справок для компаний, которые не находятся в санкционных списках. «Санкционные списки стали нечитаемыми, безграничными, и это сковывает наши компании. Практически все наши компании, которые вовлечены в ВЭД, должны подтверждать, что они не токсичны, что против них не введено санкций. Это очень важное направление», – сказал Беседин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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