Спасатели полночи тушили торговый комплекс в Горном Щите (ФОТО)

Больше семи часов потребовалось екатеринбургским спасателям, чтобы потушить крупный пожар в поселке Горный Щит.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, пожар на территории торгового комплекса на 17-м километре Полевского тракта начался в 19:02. На площади 300 кв. м горел ангар с деревянной продукцией. На месте пожара развернули оперативный штаб, для мониторинга обстановки использовали БПЛА. В 21:13 пожар был локализован, в 02:37 пожарные ликвидировали открытое горение.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха. Жителям района советуют избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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