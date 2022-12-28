Роспотребнадзор не выявил загрязнений воздуха в районе Горного Щита

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели исследования качества воздуха в поселке Горный Щит, где ночью сгорел крупный ангар. Пробы были отобраны в зоне ближайшей жилой застройки.

«Исследования проводились по загрязняющим веществам: диоксид азота, диоксид серы, формальдегид, фенол, углерода оксид, бензол, ксилол, толуол, этилбензол. Превышений ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, пожар начался вчера вечером на территории торгового комплекса на Полевском тракте. На площади 300 кв. м горел ангар с деревянной продукцией. Спасателям потребовалось более семи часов, чтобы полностью потушить пожар.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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