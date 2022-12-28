В Пенсионном фонде рассказали о новогоднем графике выдачи пенсий и пособий

Пенсионный фонд Свердловской области составил график, по которому будут доставлять пенсии и пособия в праздники. Те, кому начисляют деньги на карты, получат их еще в этом году, а почтальоны начнут доставку на дом уже в январе.

Как сообщила «Новому Дню» заместитель управляющего отделением ПФР по Свердловской области Ольга Шубина, доставка пенсий за январь на дом начнется с 3 января. Те, кто получают пенсию на карты 13-го числа каждого месяца, в этот раз получат деньги 29 декабря 2022 года. Те, кто получает пенсию по 23-м числам, получат выплату 23 января.

Аналогично с выплатами пособий, их также выплатят досрочно. Если соцподдержка поступает по 3-м числам, то на карты пособия придут 29 декабря. Те, кто выбрал вариант с доставкой пособия на дом, встретятся с почтальоном по графику после 3 января.

Напомним, с 1 января 2023 года в России появится единое пособие для беременных женщин и нуждающихся семей с детьми, которое объединит шесть существующих видов господдержки. В Свердловской области на выплаты смогут рассчитывать порядка 250 тысяч семей.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/781553.html

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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