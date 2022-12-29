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Четверг, 29 декабря 2022, 09:43 мск

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Эндокринолог рассказала, как гормоны могут убить новогоднее настроение

Врачи считают, что одной из причин отсутствия новогоднего настроения может стать гормональный сбой. На фоне ОРВИ, гриппа, стрессов организм перестает вырабатывать дофамин, зато в избытке синтезирует кортизол и адреналин. Из-за этого человек может плохо спать, испытывать грусть, тоску, чаще плакать. Нормализовать работу нервной системы помогут несколько советов.

«Причиной отсутствия новогоднего настроения может быть гормональный сбой. Праздничное время сопровождается и определенным стрессом, который связан с выработкой в большом количестве таких гормонов, как адреналин и кортизол, – рассказала врач-эндокринолог «Инвитро-Урал» Вероника Зайцева. – Наше желание все успеть не всегда совпадает с возможностями: загрузка на работе, сложный выбор подарков, суета вокруг. Сначала адреналин и кортизол помогают человеку, добавляя энергии, но при избыточной выработке – наносят удар по центральной нервной системе, и уже к праздникам человек остается без сил, чувствует усталость, вялость, снижается интерес ко всему».

Еще одной причиной гормонального сбоя могут стать ОРВИ и грипп, перенесенные недавно: состояние эндокринной системы человека напрямую зависит от иммунитета.

«Здесь свою роль может сыграть и нехватка витаминов. Мы знаем, что витамины поступают с пищей, а витамин D образуется под воздействием прямых солнечных лучей. Летом мы имеем доступ к большему количеству продуктов, богатых витаминами, и чаще бываем на солнце. И, конечно, зимой многим может их не хватать. Дефицит тех или иных витаминов проявляется ухудшением настроения, – поясняет доктор. – Необходимо обратить внимание на уровень магния в организме. Его нехватка может провоцировать плаксивость, бессонницу, апатию, грусть. Прием магния по назначению врача в паре с витамином В6 нормализует деятельность центральной нервной системы».

Коррекция режима дня и питания тоже могут помочь наладить работу эндокринной системы. Когда мы нервничаем – перестаем испытывать голод из-за активации гормонов надпочечников. А когда не спим, нарушается выработка мелатонина, который, в свою очередь, помогает образовывать гормон радости серотонин.

«Еще гормоны, отвечающие за настроение, – дофамин и эндорфин, которые мы можем получить во время занятий спортом или просто за любой приятной нам деятельностью, – говорит Вероника Зайцева. – А если мысли о грядущих праздниках вызывают неприятные эмоции, попробуйте просто переключиться на что-то другое, помечтайте и проведите эти дни так, как хочется именно вам, даже если это просто просмотр сериала в одиночестве».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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