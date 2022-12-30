Охранять новогодние площадки будут свыше 1600 силовиков

В Свердловской области запланировано более 400 новогодних и рождественских мероприятий. Ожидается, что участие в них примут около 300 тысяч людей. В связи с этим на период новогодних каникул будут усилены меры безопасности.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, для обеспечения общественного порядка планируется задействовать свыше 1600 сотрудников полиции, а также представителей частных охранных организаций, добровольных народных дружин и бойцов Росгвардии. Более чем на тысяче объектов, где пройдут праздничные мероприятия, будет организовано дежурство спасателей.

Сотрудники МЧС и полиция проверили 280 точек продажи пиротехники. В нескольких ларьках товар был изъят из-за отсутствия подтверждающих документов. В МЧС напоминают жителям, что запрещено запускать фейерверки в помещениях, на крышах и балконах, а также возле линий электропередачи. Нельзя использовать пиротехнику с истекшим сроком годности или без сертификата соответствия качества. Запускать фейерверк можно только в 50 метрах от жилых домов. После поджога фитиля нельзя держать пиротехнику в руках, нужно положить изделие на землю и быстро отойти на пять-шесть метров. Также спасатели просят внимательно отнестись к требованиям пожарной безопасности: не оставлять на ночь включенную гирлянду, заженные свечи, работающие элеткроприборы.

Напомним, на весь период новогодний каникул в Екатеринбурге объявлен особый противопожарный режим.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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