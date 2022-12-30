Екатеринбург стоит в предновогодних пробках

В Екатеринбурге – 8-балльные заторы. Проехать сложно везде: стоят улицы Малышева, Ленина, Куйбышева, Московская, 8 Марта, Восточная. На Машинной заторы и в центр, и в обратном направлении, тяжело выехать и заехать на Уралмаш по Шефской и проспекту Космонавтов, в Академический тяжело попасть, но самые гигантские и плотные заторы – на выезде из района. По данным сервиса «Яндекс-Пробки», в ближайшее время на дорогах должно стать свободнее – к 17 часам прогнозируется 7 баллов, а в 19 часов будет и вовсе 4 балла.

Накануне в ГИБДД призывали водителей по возможности в предновогодние дни пользоваться не личным, а общественным транспортом. Там напомнили, что одна из основных причин пробок – выезд водителя на перекресток, если за ним уже образовался затор. Это создает препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Кроме того, из-за притока гостей областного центра перед Новым годом в несколько раз увеличивается плотность движения и возрастает риск ДТП.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/782594.html

Екатеринбург, Марина Иванова

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