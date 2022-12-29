Гаишники сделали специальное заявление из-за предновогодних пробок

Госавтоинспекция Екатеринбурга напомнила водителям, почему образуются пробки, и призвала гостей и жителей города по возможности в предновогодние дни пользоваться не личным, а общественным транспортом.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД, одна из основных причин пробок – выезд водителя на перекресток, если за ним уже образовался затор. Это создает препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Поэтому перед проездом перекрестка необходимо убедиться, что автомобиль освободит пересекаемую проезжую часть и не создаст помех движущимся по ней машинам после смены сигнала светофора.

Кроме того, из-за притока гостей областного центра перед Новым годом в несколько раз увеличивается плотность движения и возрастает риск ДТП. «Госавтоинспекция советует жителям и гостям Екатеринбурга для экономии времени передвигаться на общественном транспорте. Будьте взаимовежливы, соблюдайте правила дорожного движения!» – советуют в ГИБДД.

Пока по информации сервиса «Яндекс.Пробки» дорожная ситуация в Екатеринбурге оценивается в 4 балла, но читатели сообщают «Новому Дню», что движение в центре города уже серьезно затруднено.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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