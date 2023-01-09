Под Екатеринбургом произошла авария на котельной – отопление отключают

В городе-спутнике Екатеринбурга, Березовском, произошла аварийная остановка котельной в районе Лесхоз, сообщил мэр города Евгений Писцов. При этом с собственником объекта, УК «Горсвет», по его данным, коммунальщикам связаться не удалось, поэтому в мэрии прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. «С учетом крайней необходимости принято решение обеспечить доступ в аварийную котельную собственными силами и средствами в присутствии сотрудников правоохранительных органов», – рассказал Писцов.

От этой котельной снабжаются несколько многоквартирных домов. «УК «Кот», обслуживающая МКД, сейчас сливает воду из систем отопления, чтобы не допустить перемерзания стояков. Центр гражданской защиты разрабатывает предложение о развертывании пункта обогрева и временного размещения жителей микрорайона Лесхоз на случай, если в этом возникнет необходимость. На место аварии выехали специалисты «Березовский тепловых сетей» и «Уральских электрических сетей», – добавил Писцов.

Он обратился к жителям микрорайона с просьбой сохранять спокойствие, а также «принять меры, исключающие утечку тепла из помещений».

По информации «Нового Дня», эта котельная проблемная. Ее отключали в начале сезона за долги перед поставщиками газа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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