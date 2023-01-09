Коммунальщики проникли в котельную, сломавшуюся из-за мороза

В Березовском коммунальщикам удалось попасть в котельную в микрорайоне Лесхоз, где произошла аварийная остановка оборудования. «Найден порыв сети, который, вероятно стал причиной остановки котлов. Место порыва заглушено», – рассказал мэр Березовского Евгений Писцов, уточнив, что котлы запущены.

Ранее сообщалось, что управляющая компания «Кот» начала сливать теплоноситель из труб, чтобы те не полопались. Ремонтникам пришлось проникать в остановившуюся котельную, т.к. дозвониться до собственника – УК «Горсвет» – им не удалось.

По информации «Нового Дня», компания-владелец котельной принадлежит Эдуарду Топорищеву. И именно он не выходит на связь. «По слухам, в скором времени управляющая компания начнет процесс банкротства, т.к. Топорищев накопил большие долги, в октябре котельную даже отключали от газа, соответственно, у людей не было отопления, оказалось, что это связано с задолженностью перед «Газпром газораспределение Екатеринбург», – рассказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией в ЖКХ города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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