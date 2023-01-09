В Березовском начали подавать тепло в дома, пострадавшие в результате аварии

В Березовском в микрорайоне Лесхоз подключают отопление в домах, которые пострадали из-за коммунальной аварии. Где-то тепло уже есть, где-то продолжаются работы.

Глава города Евгений Писцов рассказал, что дома № 21 и 23 на улице Пушкина уже подключены, на Пушкина № 15 и 17 специалисты переключатся около 18 часов. «Дом по адресу: Лермонтова, 22а, запущен, но в нем несколько стояков могут быть в нерабочем состоянии. Этот вопрос будет решен после запуска тепла в четырехэтажный и двухэтажные дома», – добавил мэр. В домах № 18 и 20 на улице Лермонтова по два стояка заморожены. Специалисты будут работать, пока не дадут тепло во все дома.

Напомним, ранее сообщалось, что управляющая компания «Кот» начала сливать теплоноситель из труб, чтобы те не полопались. Ремонтникам пришлось проникать в остановившуюся котельную, т.к. дозвониться до собственника – УК «Горсвет» – им не удалось. Евгений Писцов написал в своем телеграм-канале, что дал поручение городскому комитету по управлению имуществом в одностороннем порядке расторгнуть концессионное соглашение с УК «Горсвет».

Березовский, Елена Владимирова

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