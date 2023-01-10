Жители Серова жалуются на холод в квартирах: 14 градусов

Роспотребнадзор проверил, как отапливаются жилые дома в Серове, – поводом стали жалобы горожан в соцсетях. «Пресловутая управляющая компания «Веста» и господин Шелков пусть ответят на вопрос: такая система отопления в подъездах это что, норма? В 4 подъезде по адресу ул. Луначарского, 117, минусовая температура, скоро оставшиеся батареи лопнут, стены в квартирах промерзают, входная группа – одно название, сквозные дыры на улицу», – возмутилась подписчица паблика «Серов, детка». В надзором ведомстве подтвердили: в одной из квартир температура составила +14,7 °C, в другой – +17,4 °C, а допустимый уровень – 18-24 градуса.

«В адрес управляющей компании ООО «Управляющая компания «Серов Веста» вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», – прокомментировали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Отметим, на Урале стоят аномальные морозы, и коммунальные системы не выдерживают. Накануне из-за коммунальной аварии остывали батареи в домах Березовского, с аналогичной бедой столкнулись жители Карпинска.

Серов, Марина Иванова

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