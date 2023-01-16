В Екатеринбурге всего четыре группы в детсадах закрыты на карантин из-за ОРВИ

После новогодних каникул прошла уже неделя, но пока в Екатеринбурге не наблюдается массовой заболеваемости ОРВИ среди детей. На карантин закрыто всего четыре группы в четырех разных детсадах, школы работают в обычном режиме, карантинов в классах нет, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Напомним, до новогодних каникул из-за ОРВИ и гриппа школьников в Екатеринбурге отправили на дистанционное обучение, а затем – на досрочные каникулы. В праздничные дни заболеваемость снизилась: в первую неделю января больных было 26,8 тысячи человек на всю Свердловскую область. После выхода с каникул их количество выросло до 37 тысяч (первая рабочая неделя).

В структуре заболеваемости по-прежнему доминирует грипп АН1N1: вирус выявлен у 64% больных, чьи биоматериалы исследованы лабораторно. По прогнозам Роспотребнадзора, заболеваемость будет расти и дальше, поскольку после праздников дети и взрослые вернулись в коллективы, где и происходит заражение. Новый подъем заболеваемости в феврале-марте может быть связан с новым возбудителем – гриппом В.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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