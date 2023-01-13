После праздников заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на треть

С окончанием новогодних каникул в Свердловской области вновь растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю зарегистрировано 37 тысяч случаев, что на треть больше, чем в предыдущий период и в 1,7 раза больше, чем в среднем в прошлые годы.

Напомним, за каникулы в регионе респираторными инфекциями заболели почти 26,8 тысячи человек.

«В структуре заболеваемости по-прежнему доминирует грипп АН1N1, пандемический вариант 2009 года. У 64% больных, которых обследовали лабораторно, выявлен этот вирус. Он вызывает тяжелые формы заболевания, которые характеризуются развитием пневмоний уже в первые дни, – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. – Среди лабораторно обследованных заболевших всего 1,5% были привиты от гриппа. Это – 16 человек с подтвержденными случаями. Таким образом, мы видим, что вакцинопрофилактика остается одной из самых эффективных мер. Всего в области привито от гриппа 57% населения».

По прогнозам Роспотребнадзора, заболеваемость будет расти и дальше, поскольку после праздников дети и взрослые вернулись в коллективы, где и происходит заражение. Но пик прошли еще в декабре, когда в неделю регистрировали более 70 тысяч случаев ОРВИ и гриппа.

«Сейчас новый подъем заболеваемости может быть связан с новым возбудителем, мы наблюдали такие тенденции в прошлые годы. На последней неделе мы видим, что в структуре лабораторно выявленных вирусов выросла доля гриппа В. В феврале-марте можно ожидать очередной волны заболеваемости, связанной уже с ним», – отметила Анжелика Пономарева.

По словам главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Свердловской области по медпрофилактике Александра Харитонова, для больных гриппом в больницах подготовлено около 1000 коек.

«Не то, чтобы эти койки стоят свободными, это мобильный фонд. Мы знаем, что в такой-то больнице столько-то коек, там есть медикаменты и оборудование для лечения. В целом по области под пациентов [с гриппом] занято 300 коек, в основном это дети, беременные и люди в возрасте. Коек достаточно, в том числе реанимационных», – пояснил он.

Закрытых на карантин классов и групп в Свердловской области пока не зарегистрировано, поскольку данные будут получены только сегодня. Более того – из-за холодов многие школы учились дистанционно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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